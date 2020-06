La biblioteca di Monserrato come luogo di incontro, di interscambio culturale e di attività permanenti e gratuite. Giovedì 11 giugno alle ore 9.00 si terrà presso la Monserratoteca la presentazione di alcune attività afferenti a “Il Cantiere dei tanti linguaggi” , progetto della Monserratoteca e del Comune di Monserrato selezionato a livello nazionale e finanziato dal Mibact-Ministero della Cultura e per il turismo e reso operativo dalla società SoSeBi e dalla cooperativa Tuttestorie. Il progetto ha come obiettivo il rafforzamento della biblioteca come luogo di interscambio tra i soggetti culturali del territorio come la scuola, l’associazionismo locale, l’università, il terzo settore.

Il fine ultimo è ripensare la biblioteca per e con la popolazione dentro un laboratorio permanente intergenerazionale di cittadinanza attiva. Saranno coinvolti formatori e operatori nazionali. Durante l’incontro, rivolto ai referenti delle associazioni, società ed enti che stanno organizzando campi estivi nel territorio monserratino, verranno presentate attività gratuite destinate alla fascia 4-12 anni che potrebbero integrarsi con le attività proposte dagli stessi.