La Bernini a Conte: “Lei ha un fantastico taglio di capelli, al contrario delle italiche chiome”

La Bernini a Conte: “Lei ha un fantastico taglio di capelli, al contrario delle italiche chiomei n questo periodo”. La capogruppo di Forza Italia in Senato nel suo intervento di oggi oltre a ironizzare sul taglio del premier propone: “Le tasse devono essere spostate almeno al 31 dicembre del 2020, che non vi venga in mente di portare le cartelle esattoriali a giugno. Abbiamo bisogno di pace tra lo Stato e i contribuenti: Conte continua a parlare al futuro da due mesi, ma il futuro è adesso. Abbiamo bisogno di avere la certezza che chi è entrato in questa crisi con dei debiti non ne esca ancora più debole, il Covid non è una livella. Aveva detto il ministro Gualtieri che nessuno perderà il lavoro per colpa del Covid, ci sono 12 milioni di cittadini che stanno aspettando la cassa integrazione e il famoso bonus di 600 euro che sono 470, perchè non sono nemmeno esentasse. Ci sono centinaia di imprenditori che chiedono di riaprire in sicurezza: renda gli italiani liberi e regali le mascherine a tutti. Restituisca la libertà di culto, dia contributi a fondo perduto, fermi la burocrazia: il futuro è adesso, non venga più in quest’Aula a parlare al futuro dopo che non ci ha mai teso la mano. Non ci piace essere presi in giro insieme a tutti gli italiani, la libertà è come l’aria ed è essenziale: domani è il primo maggio, che sia la festa del lavoro e non la festa fatta da voi ai lavoratori”.