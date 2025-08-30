Ci sono storie che nascono da un incontro e diventano ponti di speranza. È il caso di Alba, una dolce asinella che ha rischiato di finire al macello, ma che oggi può continuare a vivere grazie a una rete di solidarietà inattesa.

Tutto ha avuto origine dal libro Il gatto che intontr-AI, scritto da Gabriele Congiu: un’opera che unisce sensibilità, umanità, drammaticità, divertimento, innovazione e creatività. Proprio questo libro ha aperto la strada a un legame con Radio Zampetta Sarda, che ha permesso di diffondere il messaggio e coinvolgere le persone giuste per rendere possibile il salvataggio di Alba.

Dal 18 luglio, Alba ha trovato una nuova casa presso l’azienda agricola Frutti Sardi di Castiadas, dove è stata adottata e può finalmente vivere serena e al sicuro.

Quando è arrivata la certezza del suo salvataggio, è nata l’idea di raccontare questa vicenda anche attraverso un video. È così che Gabriele Congiu ha realizzato un progetto speciale: ha scritto la sceneggiatura, l’ha narrata con la sua voce, ha composto e suonato le musiche originali e montato ogni dettaglio con anima e cuore.

– Il libro Il gatto che intontr-AI è disponibile qui

– Il video dedicato ad Alba si può vedere a questo link

Alba oggi rappresenta molto più di se stessa: è il simbolo di come libri, voci e persone possano incontrarsi per cambiare un destino. Una favola vera, che ci ricorda che cultura e solidarietà possono fare la differenza.