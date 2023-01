La Befana arriva a Cagliari in mongolfiera, appuntamento in piazza San Michele

La Befana è pronta per il suo sbarco in Sardegna. Con la slitta di Babbo Natale già rientrata in Lapponia e gli aerei pieni in ogni ordine di posto, la vecchina più amata di tutto il mondo ha deciso quest’anno di sbarcare a Cagliari in un modo più comodo e romantico della solita scopa volante. Una mongolfiera gigante messa a disposizione dal team dei Superanimatori e carica degli ultimi doni per le bimbe e i bimbi di queste festività, sarà infatti attraccata in piazza San Michele a Cagliari venerdì 6 gennaio 2023 alle 11,30. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

All’appuntamento, ultima data della manifestazione “Vivi il Natale” interamente finanziata dal Comune di Cagliari, parteciperanno anche l’elfo trampoliere. E ci sarà uno spettacolo di giocoleria. Secondo le ultime previsioni meteo della stazione meteorologica dei Superanimatori, sono previste abbondanti nevicate, che grazie all’aiuto di due “cannoni sparaneve” renderanno piazza San Michele un vero e proprio villaggio natalizio imbiancato. “Abbiamo fortemente creduto in questa importante iniziativa volta a regalare un sorriso e un momento di magia, alle centinaia di famiglie e migliaia di bambini e bambine che hanno preso parte alla serie di appuntamenti durante le festività natalizie”, ha spiegato l’assessore Alessandro Sorgia.

“A partire dall’8 dicembre e per un mese intero, dapprima alla Fiera di viale Diaz – ha ricordato infine l’esponete della Giunta comunale titolare delle Attività produttive e del Turismo – e poi nelle piazze cittadine, nelle vie dello shopping e nei mercati civici, insieme all’animazione, ai grandi alberi di Natale in piazza Garibaldi e in piazza Italia a Pirri e alle luminarie realizzate in oltre sessanta vie cittadine, “Vivi il Natale” ha contribuito a far respirare la magia del Natale, che si era un po’ attenuata negli ultimi anni a causa delle note restrizioni anticovid-19″.