La Barbagia presa d’assalto: migliaia di visitatori attratti dalla super neve

La Barbagia presa d’assalto: migliaia di visitatori attratti dalla neve copiosa caduta in questi giorni.

Tutti in coda per un selfie con uno sfondo mozzafiato: una distesa bianca, quella della neve, che ancora non abbandona le zone montuose più interne della Sardegna. Disagi, tanti, però, per raggiungere le località più ambite: da Desulo a Fonni, le strade sono pressoché bloccate. Le immagini parlano chiaro, troppi i visitatori che in questo weekend hanno preferito il tiepido sole che splende nel cagliaritano al rigido clima che imperversa nel cuore dell’Isola. Insomma, una odissea non indifferente per chi non è riuscito a resistere al richiamo della neve.