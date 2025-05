A capitanare l’evento Kry Fisso Ridendo e la presidente Manuela Ambu: “Speriamo sia la prima di tante altre perche abbiamo veramente bisogno per continuare a fare tante belle cose e portar avanti i progetti”. Dalle parrucche da donare a chi combatte contro il cancro al negozio aperto di recente a Monserrato dove chi ha bisogno può entrare e scegliere il vestiario che meglio gli si addice; dagli incontri con i calciatori più famosi per i bimbi guerrieri alle tante donazioni di pizze e quant’altro a chi dorme sotto le stelle: da anni il team si mobilita in azioni a beneficio di tutti, soprattutto di chi attraversa, per svariati motivi, una lotta dura da combattere. E per proseguire con eventi e iniziative è stato dato il via alle pizzate di gruppo. Chi vuole, partecipa: si scambiano chiacchere tra persone che non si conoscono, si socializza, si ride e il ricavato viene offerto direttamente all’associazione. Ruolo fondamentale è anche quello delle attività private che mettono a disposizione anche i locali e contribuiscono, così, alla gara di solidarietà. “La prima serata speciale di raccolta fondi per sostenere i nostri progetti solidali, tanta allegria, con la partecipazione del nostro sostenitore Kry Fisso Ridendo” ha espresso l’associazione. Buona la prima, insomma, in attesa delle repliche rimane il ricordo e l’emozione tra i partecipanti e la consapevolezza che con poco si può fare veramente tanto.