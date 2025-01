A partire da oggi e fino al 30 giugno 2025, sono previste limitazioni al traffico lungo la SS131 “Carlo Felice” per interventi di messa in sicurezza e adeguamento della galleria Chighizzu, in direzione Cagliari – Sassari. Le chiusure notturne sono iniziate la scorsa notte e continueranno nei giorni successivi.

L’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Piu, ha spiegato che i lavori proseguono dopo l’apertura della canna in direzione Cagliari, con il cantiere che si sposterà ora sull’altra canna per effettuare interventi simili. “Ci saranno inevitabili disagi per gli automobilisti a causa delle deviazioni, ma siamo soddisfatti che il cronoprogramma con Anas stia procedendo secondo i tempi previsti”, ha aggiunto Piu.

In dettaglio, il traffico verrà limitato lungo la SS131 con la chiusura della carreggiata in direzione Cagliari-Sassari, dal km 206,100 al km 207,500, dalle 6:00 del 24 gennaio 2025 fino al 30 giugno 2025. Inoltre, sarà interdetta al traffico la tratta dal km 204,800 al km 208,800, dalle 22:00 del 23 gennaio alle 6:00 del 24 gennaio, con la stessa chiusura prevista dalle 22:00 del 24 gennaio alle 6:00 del 25 gennaio. Durante la giornata, sulla carreggiata Sassari-Cagliari, tra il km 207,500 e il km 206,100, sarà istituito un limite di velocità di 30 km/h e il traffico scorrerà a doppio senso di circolazione, con divieto di sorpasso per i veicoli.

Durante le chiusure notturne, dal 23 al 25 gennaio, il traffico sarà deviato attraverso la viabilità urbana di Sassari e la SS127, con segnalazioni in loco per guidare gli automobilisti.

I lavori, che si svolgeranno all’interno della galleria, comprendono l’adeguamento degli impianti tecnologici secondo le normative di sicurezza stradale e interventi di consolidamento strutturale. Tra le attività previste ci sono la posa di reti di rinforzo, il ripristino dei giunti con malte e successivi interventi di impermeabilizzazione, seguiti dalla posa di pannelli illuminotecnici.