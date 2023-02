“Kyra ha bisogno di cure urgenti, aperta una raccolta fondi”

RADIO ZAMPETTA SARDA; “KYRA HA BISOGNO DI CURE URGENTI, APERTA RACCOLTA FONDI”.

L’appello della signora Mule Anna per aiutarla a pagare le cure della sua cagnolina:

“Ho un cagnolina di piccola taglia, è si deve operare all’ernia del disco e non so come fare Io non ho le possibilità economiche, se potete aiutatemi con una piccola offerta per KYRA.

È microcippato, ha 8 anni e per me è come un figlia.

Per offerta intestato a Mule Anna

iban: IT03C0306234210000001301135

INFO AL 333 437 1808

