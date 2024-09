Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

KIDS&US CAGLIARI CENTRO

La scuola di inglese per

bambini e ragazzi con un

approccio naturale!

Kids&Us è la scuola di inglese per bambini che ha rivoluzionato il mondo dell’insegnamento delle lingue, grazie alla sua metodologia basata sul processo naturale di acquisizione della lingua materna che si discosta dai tradizionali approcci all’insegnamento delle lingue.

Con il metodo Kids&Us i bambini a partire da 1 anno e i ragazzi fino ai 18 anni sono esposti alla nuova lingua in modo globale, senza semplificazioni e mediante situazioni e contesti adatti alla loro età.

Iniziare così presto, a solo 1 anno di età, è importante perché nei primi anni di vita abbiamo una capacità di apprendimento molto elevata. Inoltre, durante la fase da 0 a 3 anni, i meccanismi della mente umana volti a decifrare il linguaggio sono al loro apice e la metodologia Kids&Us punta proprio su questo momento estremamente efficace per introdurre la nuova lingua.

Imparare l’inglese con Kids&Us vuol dire intraprendere un percorso che attraversa le 5 fasi dell’acquisizione della propria lingua madre: ascolto, comprensione, conversazione e infine lettura e scrittura.

Ogni competenza viene affrontata a tempo debito e seguendo rigorosamente quest’ordine. La nostra metodologia guida gli studenti passo dopo passo mentre crescono e progrediscono utilizzando l’inglese in modo naturale fino ai 18 anni.

Kids&Us offre un’esperienza di apprendimento unica. I corsi non sono organizzati per livello ma in base all’età degli studenti. I contenuti sono ideati per adattarsi alle loro esigenze e ai diversi momenti della vita che attraversano. Inoltre, lavoriamo con gruppi classe ridotti, con un massimo di 5 studenti nello stage Babies e fino ad un massimo di 8 studenti negli stage successivi.

Il gioco è un veicolo infallibile per raggiungere i nostri studenti. Le lezioni sono immersive, dinamiche e strutturate minuto per minuto affinché sia possibile ottenere il massimo da ciascuna di esse. L’universo Kids&Us si completa con una vasta gamma di input in inglese che contribuiscono a completare e consolidare l’apprendimento che avviene in classe aiutando i bambini a immergersi nella lingua anche una volta lasciata l’aula.

Non rischiare di rimanere senza posto! I nostri CORSI ANNUALI per bambini e ragazzi inizieranno dal 10 settembre.​ Vieni a trovarci a scuola e scopri perché Kids&Us è la miglior opzione per il loro FUTURO!

Prenota ora la tua lezione dimostrativa gratuita dal link CLICCA QUI PER PRENOTARE IL TUO POSTO

Ti aspettiamo nella nostra sede di Cagliari in Via Domenico

Cimarosa, 26 a Cagliari