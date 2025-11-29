Juventus-Cagliari 2-1, Yldiz travolge Deiola: Pisacane sbaglia tattica e cambi, la classifica ora fa paura.Non è bastato un gran gol di Esposito su assist di uno strepitoso Palestra: la Juve pareggia subito e poi raddoppia col suo unico fenomeno. Pisacane colleziona errori e toglie i migliori o li lascia in panchina, il Cagliari ha vinto solo due partite su tredici e ora sta crollando in graduatoria. Liteta titolare contro i bianconeri, Gaetano da tre in pagella. La buona prestazione non può sbagliare se non hai mai il cambio di passo: quella di oggi era una Juventus confusa e abbordabile, ma il Cagliari non ne ha approfittato ottenendo un altro passo falso.

Grida vendetta la mancata vittoria col Genoa che con De Rossi ci ha raggiunto in classifica. Diomenica arriva la Roma capolista di Gasperini, poi si va nella tana dell’Atalanta. La difesa è un colabrodo con Deiola che sbanda, tante ammonizioni (addirittura due in un minuto) che testimoniano che il Cagliari segue il suo allenatore, ma non ha una identità e soprattutto una visione di gioco. Mai in cross, mai una imbucata: si naviga a vista. Luvumbo resta in panchina, Felici entra troppo tardi, Kilicsoy che in tanti giudicavano fortissimo per un rigore segnato contro l’Entella è un disastro. E Giulini alla presidenza del Cagliari continua a inanellare sconfitte. Cosa ne penseranno gli americani?