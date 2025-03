“L’omicidio di un ragazzo di soli 22 anni durante quella che sarebbe dovuta essere una serata di festa, colore e divertimento in occasione del carnevale impone di fermarsi e riflettere. Questo è un lutto che coinvolge tutta l’Ogliastra e, di conseguenza, la manifestazione di carnevale prevista a Jerzu per questo pomeriggio con la partecipazione di alcuni carri allegorici provenienti dai centri vicini viene annullata”.

Una scelta dettata dal cuore, “l’amministrazione comunale, certa di interpretare il sentimento di tutta la comunità jerzese, esprime il proprio cordoglio per la tragedia che ha colpito la comunità di Ilbono e porge le più sentite condoglianze ai genitori e ai familiari tutti del giovane Marco Mameli”.

Tutto il territorio si stringe a Ilbono e ai familiari del giovane, dalle prime ore del mattino tantissimi messaggi di cordoglio verso la giovane vita spezzata in pochi minuti. Il carnevale non può e deve essere questo. Non si può morire a 22 anni, così. Vicini alla Comunità di Ilbono, alla famiglia di Marco e a tutti i suoi parenti ed amici” ha espresso il sindaco di Gairo Sergio Lorrai.

“Un lutto che coinvolge tutta l’Ogliastra” quello per il giovane Marco Mameli, 22 anni di Ilbono, ucciso in piazza a Bari Sardo durante i festeggiamenti del carnevale locale.