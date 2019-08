Jack, è sparito da due giorni il caimano dal circo di Orosei: corsa per ritrovarlo, ma è mistero. Un rettile lungo un metro e dieci cm. In campo anche i carabinieri di Siniscola, ma di lui ancora nessuna traccia: sparito da oltre 48 ore, il giallo dell’estate nel cuore della stagione turistica. Il timore degli investigatori è che il caimano possa essere morto, perchè è difficile che abbia potuto resistere cosi tante ore in una situazione a lui non congeniale. Oppure che ci sia stato un furto: il caimano potrebbe essere stato rubato.