Jacaranda a rischio crollo messa in sicurezza nel Largo Carlo Felice a Cagliari

Una jacaranda del largo Carlo Felice, ad angolo con via Mameli, è stata messa in sicurezza perché rischiava di crollare provocando danni a persone o cose, in particolare auto danneggiate. “L’intervento – spiegano dal Comune – si è reso necessario a seguito di lavori di sotto-servizi, effettuati in data 19 aprile 2022 da un’impresa di manutenzione delle linee telefoniche, senza preventiva comunicazione e richiesta di autorizzazione al servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica del comune di Cagliari e della cui esistenza si è appreso in corso di cantiere”. Il 20 aprile, con apposito ordine di servizio, è stata richiesta alla ditta appaltatrice del Verde cittadino di produrre una relazione tecnica aggiornata sullo stato fitosanitario e statico dell’esemplare. Le verifiche hanno accertato il peggioramento dello stato fitosanitario e statico dell’esemplare , si dispone con ordine di servizio l’intervento urgente di potatura drastica per ridurre il pericolo di cedimento della pianta. Considerata l’urgenza dell’intervento, si è provveduto a dare comunicazione alla Soprintendenza. Successivamente alla potatura, si interverrà con la cavatura della pianta e il suo trasporto al Vivaio Comunale di Corongiu, per le opportune cure. L’intervento di cavatura e di immediata sostituzione della pianta con un esemplare adulto di Jacaranda si completerà entro il 27 aprile 2022.

L’Amministrazione si riserva di intraprendere eventuali azioni legali in ogni sede competente sull’impresa che ha eseguito i lavori non autorizzati.