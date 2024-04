Ittiri, sbalzato per decine di metri dopo il frontale con un’auto: muore a 18 anni Sebastiano Pasquarelli

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si chiamava Sebastiano Pasquarelli, aveva da poco compiuto diciotto anni e, come si può notare da varie foto sui suoi profili social, era un’appassionato di moto. È lui ad aver perso la vita a Ittiri nel terribile schianto frontale avvenuto in corso Umberto, al centro del paese. Pasquarelli si è scontrato con una Hyundai guidata da un uomo che stava svoltando in una delle stradine laterali. L’impatto è stato devastante: il motociclista è schizzato in aria, sbalzato per decine di metri, prima di cadere rovinosamente sull’asfalto. Le sue condizioni sono parse sin da subito disperate e l’intervento dei medici del 118 è stato, purtroppo, inutile. Illeso, fortunatamente, il guidatore dell’automobile. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della stazione di Alghero e i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari.

Pochi dubbi sulla dinamica dello schianto, è stato un frontale, come testimoniano i danni ingenti sia per la parte anteriore dell’auto, cofano incluso, che per lo scooter guidato dalla giovanissima vittima.