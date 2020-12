Italia zona rossa o arancione a Natale, Capodanno e nei prefestivi? Rischio chiusura per negozi e ristoranti. Vertice d’urgenza stasera del governo Conte, gli assembramenti record nei negozi avvenuti oggi fanno scattare l’allarme: si va verso nuovi divieti, domani la decisione finale insieme al Cts. Tutte le Regioni potrebbero diventare arancioni o rosse nei festivi e nei prefestivi, con conseguente chiusura di bar, ristoranti e negozi. “Troppo alto il rischio della terza ondata”, è soprattutto il Pd a fare scattare il pressing per lo stop. Mentre gli spostamenti tra Comuni potrebbero essere consentiti solamente tra piccoli paesi. Insomma sarà un Natale blindato e così anche Capodanno, con saracinesche quasi certamente chiuse ovunque, tutti a casa e in pochi, per proteggersi da un virus che fa ancora molta paura.