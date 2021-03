Italia, lockdown per tre settimane o zona rossa nazionale nei weekend con coprifuoco anticipato: oggi si decide. Se laSardegna è in zona bianca, la “beffa” potrebbe arrivare da disposizioni nazionali che potrebbero essere prese nelle prossime ore. “Gli stessi scienziati del Cts nei giorni scorsi hanno raccomandato misure più severe. Ma quali? Quella più drastica è il lockdown nazionale: tutt’Italia chiusa per due-tre settimane per consentire una campagna di vaccinazione più tranquilla. È ovviamente la scelta estrema ma il fatto stesso che se ne parli indica che il tabù sia superato. Poi prende piede anche l’ipotesi weekend rossi: cioè sabato e domenica tutt’Italia in zona rossa come è accaduto a Natale. O ancora l’ipotesi di rendere automatici i lockdown locali se si supera l’incidenza settimanale di 250 casi ogni 100mila abitanti. Infine il coprifuoco che potrebbe essere anticipato alle 20 o alle 19. Oggi dovremmo saperne qualcosa di più”, spiega nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net.