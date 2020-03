Italia, ecco i criteri per avere i buoni della spesa gratis: “Soldi a chi non riesce ad avere il pranzo e la cena”. Insieme al premier Conte li ha annunciati il presidente nazionale dell’Anci De Caro: “La priorità oggi è quella di permettere ai cittadini di sfamare i propri figli. Ci arrivano centinaia di richieste di tante famiglie in difficoltà. Abbiamo messo sin campo tutte le energie, coinvolgendo tutti i volontari sui territori. Questo decreto ci permette di avere disponibilità immediata con zero burocrazia dando una risposta velocissima dei servizi sociali, per dare la possibilità a tutti quelli che ne hanno bisogno di acquistare prodotti di prima necessità. Sarà decisivo l’indice di povertà, quello che noi abbiamo già nelle banche dati dei Comuni”.