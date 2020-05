Italia, 1 milione di bambini vive in stato di indigenza

Oggi in Italia più di un milione di bambini vive in un assoluto stato d’indigenza. E l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 non ha fatto altro che aggravare le diseguaglianze ed estendere rapidamente i confini della povertà. Lo afferma Save the Children che lancia la campagna nazionale ‘Riscriviamo il Futuro’ per sostenere il percorso educativo di bambine, bambini e adolescenti che vivono nei contesti più deprivati.

