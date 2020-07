Isola dei Cavoli, per la prima volta apre il gioiello della costa: sarà aperto il bellissimo faro

Per la prima volta nella storia dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” verrà aperto il faro dell’Isola dei Cavoli. Il gioiello della costa di Villasimius è stato reso fruibile e in totale sicurezza. Dentro la struttura del faro è stata allestita una mostra che sarà possibile viaitarla grazia alla guida della cooperariva Diomedea che gestisce il CEAS AMP Capo Carbonara. Lo sbarco al molo fronte imbarcadero e a Cala Is Cascias sarà gestito da un operatore di Mari Nostru. Inoltre, “ancora poco tempo – spiegano gli operatori – e potremo dichiarare che l’isola dei Cavoli sarà 100% sostenibile grazie alla presenza di acqua e di energia proveniente dal sole” .