Isili piange Fabio Lecis, muore il giovane positivo al Covid contagiato in Costa Smeralda

Fabio Lecis, residente a Isili. È lui l’ultima vittima del Coronavirus: aveva trentasei anni, era positivo al Covid-19 ed era seguito dall’Unità di crisi locale dell’Ats. Il giovane ha avuto un peggioramento improvviso e un’ambulanza del 118 l’ha trasportato da Isili sino a Cagliari. Una corsa che, purtroppo, si è rivelata inutile.

Fabio Lecis è uno dei primi positivi nella città del Sarcidano e, da quanto emerge da fonti interne del Ss. Trinità, è stato contagiato in un locale del nord Sardegna. Al suo arrivo nel Covid Hospital, non c’è stato nemmeno il tempo di trasferirlo in reparto: Lecis è morto nel pronto soccorso, verso le 16:30.