Isabel di Cagliari, la beffa dopo la truffa: “Niente casa perché ho il reddito di cittadinanza”

Isabel Murru, 26 anni di Cagliari è una delle tante persone truffate dal truffatore di via Solferino. A lei è andata meglio perché era riuscita a riottenere i soldi, ma non ha ancora trovato una casa dove poter abitare con il marito e i loro due figli piccoli. A Radio CASTEDDU spiega: ”Io sono possessore del reddito di cittadinanza, abbiamo guardato tante case sia a Cagliari che fuori Cagliari e nessuno ci ha dato la possibilità di prenderne una in affitto perché non abbiamo una busta paga. Ci rispondono che non affittano una casa perché il reddito non è una garanzia, preferiscono la busta paga.

Mio marito era cameriere ma non ha più lavorato per via del covid. Noi il lavoro lo cerchiamo, non siamo delle persone che vogliono vivere di sostegno, prendo il reddito di cittadinanza da pochissimo”.

Per chi volesse proporre una casa in affitto alla coppia questo è il numero di telefono da chiamare: 347 87 08 199

