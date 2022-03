Is Arenas, chi riconosce il bellissimo gatto bianco e nero che gira intorno alle Poste?

SOS A RADIO ZAMPETTA:

” DA QUALCHE MESE STAZIONA UN BEL GATTO BIANCO E NERO, PELO LUNGO ZONA POSTE IS ARENAS A QUARTU.

QUALCUNO LO CERCA?”

L’ appello di una residente: “È un bellissimo gatto che da qualche mese staziona nel mio quartiere, zona poste di Is Arenas a Quartu.

Non so di certo il sesso, viene in cerca di cibo, lo sfamo ma non si fa avvicinare.

Spero abbia un padrone!

Da non confondere con Felix, il gatto bianco e nero pelo corto del quartiere.

Per qualsiasi info, contattate con messaggio whatsapp il

348 0941 632