“Io, tamponata da un’auto pirata a Is Mirrionis: mi hanno ferita e sono scappati, cerco testimoni”. Il racconto di Elisa, la ragazza cagliaritana finita al centro di uno strano incidente: “In data 24/06 verso le 19 una smart grigia mi ha tamponata arrecando danni alla macchina e qualcuno anche a me stessa.

Il luogo dell’accaduto è nelle strisce pedonali fronte chiesa prima dell’ospedale di Is Mirrionis. Alla guida c’era un ragazzo sui 30 anni e un passeggero sempre uomo. Si sono poi dati alla fuga dirigendosi verso il mercato di Via Quirra.

Chiunque dovesse darmi informazioni utili per trovarlo verrà ricompensato in modo adeguato”.