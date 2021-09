“Io, multata con l’accusa di avere parcheggiato in spiaggia: sanzione annullata, Comune di Cabras ko”. Ben quattro anni di battaglia giudiziaria per Rita Zucca che è riuscita così a farsi annullare la multa considerata ingiusta, e racconta a Casteddu Online: “Una spiacevole vicenda che mi ha vista involontaria protagonista. Nell’estate del 2017, mentre con mio marito e alcuni amici, mi trovavo al mare, in località Corrighias, sulla costa del Sinis di Cabras, venivo sanzionata dalla Polizia Locale che contestava il fatto che la mia autovettura fosse parcheggiata sull’arenile. Nonostante, il mio tentativo di far notare agli agenti che l’auto, così come tante altre non sanzionate, si trovava su un tratto di strada sterrata e che inoltre non vi fosse alcun cartello che vietava la sosta in quel punto, essi non vollero sentire ragioni e mi multarono. Convinta di non avere infranto le regole, in prima battuta, mi rivolsi al sindaco di allora, per chiedere l’annullamento della sanzione ma ricevetti un secco diniego.

Tuttavia, non mi arresi e decisi di rivolgermi a un legale per ricorrere davanti al Giudice di Pace per vedere accolte le mie ragioni. Nel 2018, all’esito del giudizio di primo grado, il mio ricorso venne rigettato e fui condannata al pagamento della sanzione e delle spese legali. Il mio avvocato mi convinse a rateizzare l’importo e così ho pagato tutto al comune di Cabras. Nel frattempo, ho cambiato avvocato e proposto appello, davanti al Tribunale di Oristano, contro quella sentenza che consideravo ingiusta. Di qualche giorno fa é la sentenza di appello con cui il Tribunale di Oristano accoglie il mio ricorso e condanna il Comune di Cabras, alle spese di giudizio e a rifondermi quanto già indebitamente pagato. La fiducia che ho riposta nella Giustizia, anche grazie al lavoro della mia avvocata, Ileana Pisano, é stata, finalmente, ripagata.

Quella sanzione, comminata con troppa leggerezza, al Comune di Cabras, é costata davvero cara, specie in termini di immagine. Spero che il mio sia e resti un caso isolato e che serva da insegnamento a chi amministra il Comune di Cabras. Non giova ad alcuno, dilapidare soldi pubblici in spese legali, al solo scopo di far valere ragioni, peraltro palesemente infondate o, ancora peggio, per appagare il proprio smisurato ego in danno ai propri concittadini. Non voglio smettere di sperare, per Cabras, in un’amministrazione efficiente e aperta al dialogo coi cittadini”, conclude Rita Zucca nel suo accorato racconto.