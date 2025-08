È accaduto ieri verso le 17,15, il cittadino camminava a bordo strada quando è stato colpito da una vettura che “procedeva a velocità sostenuta”. È stato colpito “violentemente con lo specchietto sinistro, ed è finito a terra rovinosamente”.

La famiglia si rivolge all’investitore attraverso un post social: “Con lo specchietto gli hai rotto le costole e perforato un polmone, gli sei passato sul piede, gli hai fratturato le dita della mano destra e hai provocato altre escoriazioni in testa e in varie parti del corpo, lasciandolo a terra come se non fosse accaduto nulla.

Ma puoi stare tranquillo, via Sinnai è piena di telecamere. Hai i minuti contati”.

Tante le testimonianze di cittadini che segnalano la pericolosità della strada a causa di chi schiaccia troppo l’acceleratore: “Da quando è stato aperto il market, è aumentato notevolmente il traffico, via Sinnai è un via vai di macchine che sfrecciano a tutto gas, bisogna camminare stando attenti che qualcuno non ti metta sotto”.