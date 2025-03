Investita in pieno volto dalle fiamme fuoriuscite dalla bombola del gas mentre era intenta a cucinare. Ma la nonnina, 98 anni, ha mostrato riflessi invidiabili: è riuscita a spostarsi immediatamente e grazie ai soccorsi tempestivi ha riportato solo qualche ustione leggera al viso, con le sopracciglia completamente bruciate.

Le fiamme hanno innescato un incendio: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e i carabinieri. La donna è stata trasportata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto in un’abitazione in via Sardegna a Oristano. I vigili del fuoco hanno spento velocemente il rogo prima che si propagasse alle altre stanze della casa. L’anziana è in ospedale per le medicazioni.