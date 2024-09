Investe con l’auto 8 persone: morte due turiste, sei i feriti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un terribile incidente stradale è accaduto a Lido di Camaiore, in Versilia, nella serata di ieri. Una donna di 44 anni, Katia Pereira De Silva, è finita con la sua Mercedes sul marciapiede e ha investito 8 persone, uccidendo due ragazze tedesche di 18 e 19 anni e ferendo altre sei persone, di cui una in condizioni critiche. “Non mi sono accorta di nulla”, avrebbe detto la donna dopo l’incidente. Le due vittime erano in vacanza in Versilia con una scolaresca di Duisburg. Ancora non è noto cosa possa essere accaduto in quei drammatici minuti e perché la donna abbia il controllo dell’auto spezzando due giovanissime vite. Intanto, la 44enne, ex barista di origini brasiliane , è agli arresti domiciliari nella sua casa di Viareggio con l’accusa di duplice omicidio stradale. Gli esami tossicologici e l’alcoltest sono risultati negativi.