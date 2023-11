Invecchiare bene, in salute e in attività: al via il primo seminario a Burcei

Invecchiare bene, in salute e in attività: al via il primo seminario di presentazione del progetto rivolto agli anziani del paese. Il sindaco Simone Monni: “Dopo i seminari di avvio prenderanno il via le attività pratiche che saranno realizzate grazie ad un team di esperti, con l’obiettivo di contribuire ad educare a stili di vita sani, comportamenti e abitudini che migliorano il processo di invecchiamento, aumentare le opportunità di socializzazione e scambio tra coetanei e con le generazioni più giovani, potenziare le competenze di vita e il life long learning anche in età avanzata e analizzare gli effetti di vari interventi sul benessere psicologico e sulla salute mentale”.

Tanti nonnini presenti al primo appuntamento che si è tenuto ieri sera in piazza Repubblica presso i locali dell’ex edicola per dare il via al progetto che la Fondazione Polisolidale Area Invecchiamento attivo, propone agli anziani ed a quanti vorranno partecipare, grazie alla collaborazione con la Fap ACLI della provincia di Cagliari.

Incontri tematici, passeggiate ed escursioni, laboratori gastronomici, creativi, agricoli ed intergenerazionali, ginnastica mentale per allenare la memoria in gruppo e imparare nuove strategie. Percorsi di crescita, personale per potenziare le competenze di vita, incontri, insomma, per sviluppare nuove conoscenze e competenze, fare nuove avventure e amicizie.

Dopo i seminari di avvio prenderanno il via le attività pratiche che saranno realizzate grazie ad un team di esperti, psicologi con esperienza nel settore della promozione dell’invecchiamento attivo, operatori del terzo settore impegnati nel mondo della cura degli over 60 e dai volontari del Servizio Civile Nazionale.

Tutte le attività previste dal progetto sono gratuite.