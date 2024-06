Invasione di corsia sulla SP2 ad Assemini: muore un centauro, ferita una donna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Questa mattina, intorno alle 7:00, in via delle Saline, lungo la SP 92, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un motociclo, causando la morte di una persona e il ferimento di un’altra.

I militari della sezione radiomobile e della stazione locale dei Carabinieri sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. L’Opel Corsa condotta da una donna di 27 anni residente ad Assemini, mentre percorreva una curva ha invaso l’opposto senso di marcia, impattando frontalmente contro il motociclo Suzuki Burgman, condotto da un 64enne cagliaritano residente a Decimomannu.

L’uomo, Antonio Nonnis, è deceduto sul colpo a seguito dell’impatto. La giovane è stata soccorsa e trasportata d’urgenza dal personale del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale “Brotzu”, dove si trova attualmente sottoposta a cure mediche. Le sue condizioni non sono considerate critiche e non è in pericolo di vita.

I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro per permettere ulteriori indagini. La salma è stata restituita ai familiari, come disposto dall’autorità giudiziaria competente.

Ha collaborato Valeria Putzolu