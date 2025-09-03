Riapre oggi Le Plus Bon in piazza Giolitti a Cagliari: il locale tornerà a servire colazioni, aperitivi e pasti agli utenti della zona dopo lo stop di qualche ora imposto dai carabinieri del nas intervenuti dopo che 11 persone erano finite in ospedale per aver mangiato tonno in pausa pranzo.

Intanto, le persone intossicate stanno meglio e nessuna è in gravi condizioni: e questo è sicuramente il dato più importante.

Il bar ristorante di cui erano frequentatori abituali non ha responsabilità diretta di quanto accaduto: gli inquirenti, che ieri hanno sequestrato 36 chili di pesce a Macchiareddu, stanno lavorando per ricostruire tutta la filiera di approvvigionamento in modo da individuare i responsabili e capire se il pesce venduto fosse vecchio o avariato, perché e per responsabilità di chi. Tanti tasselli ancora da ricostruire per chiarire definitivamente cosa sia accaduto.