“Serata intensa, quella di giovedì scorso, per chi aveva lo sguardo rivolto al cielo sopra la Sardegna. Oltre ai fenomeni luminosi segnalati nei giorni precedenti nell’area di Oristano, numerose testimonianze sono giunte da diverse località dell’Isola per una evidente scia luminosa che ha solcato il firmamento intorno alle 21.30–21.45. Secondo le ricostruzioni dei testimoni” si legge nella pagina Ufo News Sardegna “il fenomeno avrebbe seguito una traiettoria da nord-ovest verso sud-ovest, attraversando rapidamente il cielo in pochi istanti. Molti osservatori, che in quel momento si trovavano nelle proprie abitazioni o alla guida dell’auto, hanno riferito di essere rimasti sorpresi dalla luminosità e dalla velocità dell’oggetto, descritto come una “palla di fuoco” accompagnata da una lunga scia brillante”.

A fornire una prima interpretazione è l’ufologo Antonio Maria Cuccu, che rassicura: “Si è trattato sicuramente di un grosso bolide”.

“Il fenomeno, dunque, rientrerebbe nella categoria dei bolidi, meteore particolarmente luminose che, entrando nell’atmosfera terrestre ad alta velocità, producono scie intense e talvolta frammentazioni visibili a occhio nudo.

Il Centro Italiano Studi Ufologici (CISU) dispone di un archivio dedicato anche a questo tipo di segnalazioni, che possono verificarsi in qualunque periodo dell’anno. L’associazione invita chiunque osservi fenomeni insoliti nel cielo – sia a lunga sia a breve distanza – a documentarli e segnalarli, affinché possano essere analizzati e correttamente classificati dagli esperti.

L’episodio di giovedì si inserisce in una fase di particolare attenzione verso il cielo sardo, dove nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni di luci e oggetti non identificati. In questo caso, però, tutto lascia pensare a un evento naturale di forte impatto visivo, capace comunque di suscitare stupore e curiosità tra i cittadini”.

Nella foto: un bolide nel cielo.