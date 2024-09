Inseguimenti spericolati e tentati speronamenti, mistero sulla 131: “L’Audi nera mi ha seguito per diversi km”

Lo strano inseguimento sulla Ss 131, spuntano nuove testimonianze: spericolata Audi nera segnalata da altri automobilisti, una donna di Samassi racconta di essere stata seguita per diversi chilometri. Ha fatto molto discutere il caso raccontato ieri da un uomo di Cagliari, di rientro da Bonarcado verso le 2,30 del mattino. Una corsa sfrenata da Sardara sino a Cagliari, una macchina Audi nera, modificata, vetri scuri e doppia marmitta. La richiesta di reperire qualche testimone o, quanto meno, altre testimonianze al fine di fornire elementi utili per effettuare la denuncia alle forze dell’ordine.

“Ha cercato di colpirmi più volte, per cercare di farmi uscire fuori strada” ha raccontato l’uomo ancora spaventato per l’accaduto. Da ieri si sono susseguite varie segnalazioni, due le più rilevanti: una donna di Samassi ha raccontato che “poco tempo fa è accaduta la stessa cosa”, sempre lungo la Ss 131, altezza Nuraminis. “Ha svoltato per capire se questa vettura la stesse seguendo – ha spiegato la figlia della donna coinvolta – e ha svoltato anche l’Audi nera, tra sorpassi e una corsa spericolata”. Nessuna denuncia presentata, solo tanto spavento a tal punto da raccontare l’accaduto ai familiari che, dopo aver letto la notizia ieri https://www.castedduonline.it/lo-strano-inseguimento-sulla-ss-131-unaudi-nera-ha-cercato-di-colpirmi-piu-volte-per-farmi-uscire-fuori-strada/?fbclid=IwY2xjawFfw8ZleHRuA2FlbQIxMQABHe9T9dwRk2w6OIPX5QGX0FzVMlC3L26zMmY0v-fr9k35-Dmfu80V6wLNmQ_aem_binEoeJZvaKNffTp5WzVCw ha contattato la Redazione per fornire la testimonianza.

Tra i tanti commenti che hanno accompagnato il fatto, ecco il racconto di un lettore: “Successo lo stesso a mia madre. È un recidivo. Se riuscite prendete il numero di targa. Non è facile. Ma bisogna beccarlo questo maledetto. Ci può scappare il morto”.

Insomma, massima attenzione quando si è alla guida, soprattutto in caso di un incontro “ravvicinato” con un mezzo “sospetto”, che sorpassa e compie una marcia spericolata.