Inferno nelle campagne di Guasila, il fuoco si mangia tanti ettari e piante: task force di forestali e Canadair

Gran parte delle campagne di Guasila restano sotto lo scacco del fuoco, che sta divorando tanti ettari e piante e pascoli. In azione ci sono diverse squadre, sia del corpo forestale sia dei volontari, arrivati anche da altri Comuni per dare una mano. Si continua a pescare acqua dai pozzi degli agricoltori e allevatori e, a supporto, dal cielo, ci sono ben due elicotteri, decollati da Pula e dalla base dei Canadair di Olbia. Anche u nutrito gruppo di cittadini, soprattutto chi conosce bene quelle zone, sta cercando di dare una mano per isolare il fronte delle fiamme e riuscire a isolarlo e spegnerlo definitivamente. Operazioni non facili a causa del vento e soprattutto delle alte temperature.