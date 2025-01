I vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti nella notte nella zona industriale di Elmas per domare un incendio che ha coinvolto due camion. La squadra dei Vigili del fuoco ha prontamente circoscritto il rogo, evitando che si propagasse alle attrezzature presenti nell’area. Sul posto anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di competenza. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incendio: l’ipotesi al vaglio è che possa trattarsi di un atto doloso.