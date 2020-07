La rabbia degli infermieri sardi: “Da eroi del Coronavirus a ultimi, ci sentiamo traditi”

Sono arrivati sino in piazza Duomo a Milano per urlare, insieme ai loro colleghi delle altre regioni italiane, tutta la loro rabbia. Una nutrita rappresentanza degli infermieri sardi, grazie al sindacato Nursing Up, è presente nel capoluogo lombardo. Stringono tutti tra le mani un cartello con una sola parola: “Rispetto”. L’emergenza Coronavirus si è affievolita, e i problemi “eterni” della sanità sono subito tornati a galla: “Ci sentiamo traditi dalla politica sarda, avevamo chiesto all’assessore regionale Mario Nieddu l’impegno di rivedere il sistema di accreditamento per una nuova dotazione del personale sanitario”, tuona il dirigente territoriale Diego Murracino. “Da anni lamentiamo la carenza degli Oss, noi infermieri siamo dequalificati. Sbloccate subito il pagamento dei festivi, siamo passati ancora dalle stelle alle stalle, da eroi a ultimi, è insopportabile”.

Murracino chiede anche “un intervento tempestivo da parte della Regione per rivedere anche la sicurezza degli operatori, i dispositivi di protezione individuale sono ancora carenti. Al nostro rientro in Sardegna, se non avremo risposte, organizzeremo uno sciopero regionale”.