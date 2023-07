Incubo caldo infernale, da domani in Sardegna sarà ancora peggio: cappa di afa e 45 gradi

Chi sperava in una tregua dopo questi due giorni vissuti a boccheggiare alla ricerca di un po’ di respiro, si deve rassegnare: siamo solo all’inizio, da domani – domenica – peggiora ancora e per tutta la prossima settimana le temperature arriveranno fino a 45 gradi. Cielo grigio per le polveri del deserto, cappa di afa opprimente, l’umidità a metterci il carico da novanta: persino di notte, nei prossimi giorni non si scenderà mai sotto i 20 gradi.

Anche nel resto d’Italia il caldo si farà sentire in modo pesante da lunedì, ma secondo le previsioni sarà la Sardegna ancora una volta la regione più colpita.