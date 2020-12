Incredibile incidente ad Assemini, operaio 41enne di San Gavino schiacciato da un camion

Incredibile incidente nel pomeriggio ad Assemini. Un operaio di quarantuno anni di Villacidro ma residente a San Gavino, Giovanni Maria Salis, è rimasto schiacciato dal suo stesso camion. Il fatto è avvenuto nel piazzale esterno della ditta Eurocasse: Salis è entrato per acquistare un pezzo di ricambio, ma non aveva il numero seriale. A quel punto, ha acceso la torcia del suo cellulare e si è infilato sotto il camion per leggere il codice. Proprio in quel momento, un altro camionista che doveva uscire dal piazzale, è salito sul furgone del 41enne e, ignaro del fatto che, sotto, ci fosse un suo collega, l’ha messo in moto, travolgendo l’operaio. Il malcapitato è stato trasportato al Brotzu: non è in pericolo di vita ma è rimasto fratturato al bacino e alle anche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Capoterra.