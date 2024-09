Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incredibile a Cagliari, in via Bembo una macchina sprofonda dentro un tombino dopo il temporale. Ancora un’immagine choc immortalata dal fotografo Davide Loi: si scoperchia un tombino in strada nella zona del Cep e travolge la ruota di un’auto, in un rocambolesco incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori. Sono bastati dieci minuti di grandine e pioggia per mettere inginocchio diverse zone della città e dell’ hinterland. Per fare crollare un contro soffitto nella zona partenze dell’aeroporto di Elmas. Per stradicare auto in via Riva Villasanta a Pirri, dove è andato in scena il solito fiume d’acqua. Per allagare le strade di Selargius, Monserrato e Quartu, Tuoni fortissimi e momenti di tensione e paura.