Incontro tra il Comandante provinciale di Cagliari e l’Associazione nazionale carabinieri

Oggi, presso la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Cagliari, si è tenuto un significativo incontro tra il Generale di Brigata Luigi Grasso, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, e i rappresentanti dell’ANC. All’evento hanno partecipato anche l’Ispettore Regionale della Sardegna, il Presidente Provinciale di Cagliari e i Presidenti delle sezioni della Città Metropolitana e del Sud Sardegna.

L’Associazione Nazionale Carabinieri, fondata nel 1886, è un ente apolitico e senza fini di lucro che riunisce carabinieri in servizio, in congedo e i loro familiari. Con oltre 165.000 soci in Italia e all’estero, l’ANC promuove i valori di cameratismo, solidarietà e devozione alla Patria, mantenendo vivo lo spirito di corpo e le tradizioni dell’Arma.

Nel corso dell’incontro, il Generale Grasso ha sottolineato il valore del legame tra i carabinieri in servizio e quelli in congedo, definendo l’ANC come un vero ponte di continuità nel servizio alla comunità. L’ANC svolge un ruolo fondamentale nel preservare i valori e la storia dell’Arma, contribuendo attivamente al benessere sociale attraverso iniziative di volontariato e protezione civile. La collaborazione tra carabinieri in servizio e quelli in congedo garantisce, infatti, un impegno costante verso la cittadinanza, mantenendo vive le tradizioni e rafforzando il legame con il territorio.

L’ANC è attivamente coinvolta in diverse iniziative di volontariato, tra cui il monitoraggio del territorio, l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità e il supporto a progetti di protezione civile. Queste attività testimoniano l’impegno dei carabinieri in congedo nel continuare a servire la comunità, in stretta sinergia con i colleghi in servizio.

L’incontro di oggi è stato un momento di confronto e condivisione, utile per rafforzare il legame tra le diverse generazioni dell’Arma. Durante la riunione si è discusso di progetti futuri e del ruolo che l’ANC potrà continuare a svolgere per supportare l’Arma dei Carabinieri nelle sue missioni istituzionali, valorizzando l’esperienza e la dedizione dei suoi membri.

L’Ispettore Regionale dell’ANC di Cagliari ha espresso profonda gratitudine per la visita del Generale Grasso, ribadendo l’importanza di mantenere viva la vicinanza tra l’Arma in servizio e quella in congedo. Due componenti che, pur avendo ruoli diversi, restano unite nella missione di servire la comunità sarda, preservando i valori che le contraddistinguono.

L’ANC, attraverso le sue sezioni sul territorio sardo, continua a essere un punto di riferimento per i carabinieri in congedo e le loro famiglie, offrendo supporto morale, culturale e ricreativo. La collaborazione con i colleghi in servizio permette di mantenere salda la continuità di valori e di impegno al servizio dei cittadini, rafforzando il senso di appartenenza e dedizione alla Patria.

L’incontro odierno rappresenta un ulteriore passo verso una collaborazione ancora più stretta tra l’Arma dei Carabinieri e l’Associazione Nazionale Carabinieri, con l’obiettivo condiviso di servire e proteggere la comunità, tenendo viva la memoria e le tradizioni che da sempre caratterizzano l’Arma.