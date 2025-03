Brutto tamponamento oggi pomeriggio lungo la provinciale Lanusei-San Paolo, che ha coinvolto tre auto: un’Alfa Romeo 159, una Opel Corsa e una Renault Kadjar. Cinque le persone ferite, fra cui un bimbo di due anni e mezzo e una donna incinta. Fortunatamente, nessun danno grave per entrambi. Anche le altre tre persone coinvolte hanno riportato traumi lievi e sono state ricoverate al Nostra Signora della Mercede. Come prevedibile, si registrano forti disagi per quanto riguarda la viabilità. Sul posto è intervenuta la polizia locale che si è occupata del ripristino del traffico.