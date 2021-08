Incidente sul lavoro a Serramanna: operaia resta incastrata con il braccio in un macchinario

Incidente sul lavoro questo pomeriggio alla Casar di Serramanna: il braccio di una operaia è rimasto intrappolato dentro un macchinario. È stata trasportata in codice giallo con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi, ha riportato lo schiacciamento delle dita e del braccio.

Il fatto è accaduto questo pomeriggio verso le 16, durante il turno di lavoro pomeridiano che si svolge dalle ore 12 alle 18 presso l’industria addetta alla trasformazione del pomodoro.

Per cause ancora da stabilire, l’arto della donna sarebbe stato agganciato dal macchinario dove lavorava. Per fortuna, avendo un rivestimento in gomma al suo interno, l’operaia ha evitato conseguenze più drammatiche. La diagnosi è schiacciamento dell’arto ed è stata trasportata con l’elisoccorso in ospedale.