Incidente mortale a Villadicro, Sant’Andrea Frius piange Francesco Melis

Lavorava in un supermercato di Villacidro, Francesco Melis, il 35enne morto sulla Sp 61 a Villacidro, mente stava guidando per raggiungere San Gavino. La conferma finale dell’identità arriva dai carabinieri del paese: il salumiere stava guidando la sua Nissan Juke quando è andato a sbattere contro una delle due rotatorie. Dopo l’impatto, l’auto è finita fuori strada e si è ribaltata, non lasciandogli scampo. I soccorsi si sono rivelati inutili e, mente i militari procedevano all’identificazione della vittima, i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta la strada. Tanti i messaggi di cordoglio sui social e anche sulla pagina Facebook del nostro giornale. La notizia della scomparsa di Francesco Melis ha fatto rapidamente il giro sia di Sant’Andrea Frius sia dei paesi limitrofi.

C’è chi lo ricorda come un ragazzo “gentile e sempre sorridente”, chi l’aveva visto solo pochi giorni fa proprio dietro il banco dei salumi del centro commerciale e chi si stringe, per il momento solo a distanza, alla famiglia del giovane.