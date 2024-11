Incidente in motorino mentre torna da scuola, morto un ragazzo di 18 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesimo dramma della strada. Un ragazzo di 18 anni è stato vittima di un incidente mentre tornava da scuola in motorino a Mirabella Eclano, in Irpinia. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane studente avrebbe sbandato finendo contro un guardrail, ma le dinamiche del sinistro non sono ancora del tutto chiare. Purtroppo, trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino, il 18enne è morto pochi istanti dopo a causa della gravità dei traumi riportati. I carabinieri stanno indagando.