Incidente a catena sull’Asse Mediano a Cagliari, un’auto si ribalta: c’è un ferito

Un altro incidente in una delle strade più trafficate di Cagliari, l’Asse Mediano. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno schianto a catena e una si è ribaltata su un fianco. Ad avere la peggio è stato il guidatore della macchina finita con le ruote all’aria: soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato all’ospedale con un codice giallo. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione. Illesi gli altri automobilisti, sul posto è intervenuto un rimorchio per spostare le automobili danneggiate. In azione anche gli agenti della polizia Locale che, per oltre un’ora, hanno cercato in tutti i modi di limitare i disagi agli altri automobilisti, impegnati a raggiungere la zona di via Cadello o il viale Marconi.