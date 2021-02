Incidente a Cagliari, scontro tra scooter in via Pergolesi: ferito un centauro

Incidente stradale questo pomeriggio nel quartiere di San Benedetto. Due moto percorrevano via Pergolesi in direzione di via San Benedetto quando, all’altezza degli stalli di sosta per motocicli, lo scooter condotto da un 37enne cagliaritano, svoltava a sinistra per occupare uno stallo, nonostante la doppia striscia continua.

Nel frattempo, l’altro scooter condotto da un 19enne cagliaritano, arrivava da dietro; le due moto si sono scontrate lateralmente finendo, come i loro conducenti, sull’asfalto.

Il conducente 19enne è stato soccorso da personale di un’ambulanza del 118 e trasportato al PS del Policlinico, con assegnato codice giallo mentre l’altro conducente restava illeso. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge