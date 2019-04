Incidente a Cagliari, perde il controllo e l’auto si ribalta: paura sulla 554

Una Fiat Panda guidata da un 28enne di Cagliari, proveniente da Monserrato con direzione Elmas stava percorrendo la 554, quando, all’altezza del km 1.900, per cause in fase di accertamento, il suo conducente perdeva il controllo del mezzo ribaltandosi più volte. Al momento dell’incidente cadeva una forte pioggia