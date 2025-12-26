Paura nella notte a Teti, dove intorno alle 2.50 un incendio ha coinvolto tre autovetture parcheggiate in via Dante. Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro, allertata per un rogo che rischiava di estendersi alle strutture vicine.

All’arrivo dei vigili del fuoco, le fiamme interessavano già più veicoli. L’intervento rapido ha consentito di spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando che il fuoco potesse propagarsi ai locali adiacenti. Non si registrano feriti.

Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite e sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire l’origine del rogo. Sul luogo anche i carabinieri di Teti, che collaborano alle indagini.