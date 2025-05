Tragedia questa mattina nella stazione di servizio “Lukoil” in contrada San Benedetto, tra Agrigento e Favara. Una donna di 41 anni e madre di 5 figli, Valeria Di Gloria, si era fermata a fare benzina al self-service quando è scoppiato un incendio dalla colonnina del carburante.

Ad accorgersi del rogo un vigile del fuoco di passaggio ma purtroppo per la donna era ormai troppo tardi, è morta carbonizzata. Sul posto, allertati dall’uomo, i colleghi e i carabinieri, che si stanno occupando degli accertamenti del caso per capire l’origine dell’incendio. Le analisi sul posto e le immagini delle telecamere di video sorveglianza forniranno elementi fondamentali per chiarire l’accaduto.