Dramma sfiorato in una sala prove in via della Menta Fiorita, a Flumini di Quartu. Un incendio è divampato a causa di un cortocircuito. Fortunamente, nessuno è rimasto ferito o intossicato ma si registrano danno ingenti per oltre 30 mila euro. All’arrivo del 118 e dei vigili del fuoco tutto le persone all’interno della struttura erano già fuori. Sono state necessarie più di due ore di lavoro per domare il rogo e i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dello stabile.