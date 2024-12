Grave incidente questa mattina per Gustavo Rodriguez, padre di Belen. Stando alle prime informazioni, il 65enne si trovava in un capannone in zona Gallarate usato come deposito quando è scoppiato improvvisamente il rogo. Rodriguez è stato trasportato prima all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate in codice rosso e poi è stato ricoverato nel reparto grandi ustionati del Niguarda di Milano. Sembra che il padre della showgirl argentina abbia riportato ustioni di secondo grado al viso e alle braccia.